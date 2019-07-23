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Düzce'deli sel felaketinde ikiz dramı

Selde kaybolan 7 yaşındaki Sanem Kaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı. İkizi Sinem ve ablası ile 4 kişi daha aranıyor.

İkiz dramı

DÜZCE'DE 17 Temmuz günü yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşandı. Akçakoca'nın Esmahanım Köyü'ndeki selde kaybolan 7 kişiden geçtiğimiz günlerde Fatma Töngel ile Cengiz Töngel'in cesedi bulundu. Dün yapılan aramalarda ise ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedine de ulaşıldı. Kayıp olan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9) ve Sanem'in ikizi İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor.

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