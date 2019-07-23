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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:08

Son dakika haberi: 'de 'ya darbe! Turuncu listede aranan Devran kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre 'e yönelik 'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Devran kod adlı olduğu belirlendi.

'ın kuzeyindeki 'e yönelik 'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan olduğu belirlendi.

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.

Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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