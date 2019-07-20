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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 15:01

Son dakika haberi: ile arasında kritik görüşme!

Son dakika haberi: , 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, , , ve konuları ile alındı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, , , İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.

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