Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, Suriye, Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, Suriye, Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.
Ayrıntılar gelecek...
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