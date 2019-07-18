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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 23:29

'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika haberine göre , görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.



Son dakika haberine göre , görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.



Konsolosluk görevlisini şehit edenin Mazlum Dağ olduğu açıklandı. 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı ifade edildi.





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