Son dakika haberine göre Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.
Konsolosluk görevlisini şehit edenin Mazlum Dağ olduğu açıklandı. 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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