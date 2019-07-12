Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Batılı ülkelerin baskısı ve S-400 alımını engelleme girişimleri altında Türkiye'nin egemenliğini kanıtladığını vurguladı.

"ERDOĞAN, BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uzman, "ABD, İngiltere, NATO ve diğer yapılar, bu anlaşmayı bozmak için Türkiye'yi baskı altına aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baskıya boyun eğmeyeceğini gösterdi. Türkiye, tamamen bağımsız, egemen ve kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke" dedi.

Korotçenko'ya göre Erdoğan, bu süreçte öncelikle ulusal güvenlik çıkarlarını ve Türk halkının çıkarlarını esas aldı.

'TÜRKİYE, MUTLAK EGEMENLİĞE SAHİP OLDU'

En donanımlı, en teknolojik, en gelişmiş ve en iyi uzun menzilli füze savunma sistemi S-400'ü alan, askeri açıdan seçkin dünya ülkeleri kulübüne Türkiye'nin de katıldığını belirten Korotçenko, Türkiye'nin S-400'lerle birlikte kendi hava-uzay sahasının güvenliğini sağlama alanında mutlak egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

'ERDOĞAN'IN PAZARDAKİ EN İYİ SİSTEMİ ALDI'

S-400 sisteminin alçak irtifadaki kruz füzeleri, 5. nesil avcı uçakları ve stratosferdeki hedefler de dahil olmak üzere her türlü hedefi imha etme ve taktik füzelerini önleme imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Korotçenko, Erdoğan'ın pazardaki en iyi sistemi almaya öncelik verdiğinin altını çizdi.