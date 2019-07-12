Türkiye'nin net duruşu "S-400 alamaz" diyen FETÖ'cüleri bozguna uğrattı! FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medyada alay konusu oldu

Uzun süredir konuşulan ve ne zaman geleceği merak konusu olan S-400'lerin ilk partisi Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na geldi... S-400'lerin teslimatının gerçeklemeye başlaması ile Türkiye düşmanları da bozguna uğradı.



Twitter hesabından "Bir kenara not alın: RTE S-400 falan A-LA-MAZ. Sıkar biraz. NATO sistemine alternatif çıkarmaz. YEMEZ atın FAV'a bekleyin..." diyen Amerikan finosu Emre Uslu, teslimat sonrası alay konusu oldu.