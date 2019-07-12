Türkiye'nin net duruşu "S-400 alamaz" diyen FETÖ'cüleri bozguna uğrattı! FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye gerek ABD gerek Avrupa gerek FETÖ'cüler, gerekse içerideki sözde gazeteciler ve siyasiler tarafından onca engel ve tehdide rağmen dik bir duruş sergileyerek Rusya'dan S-400'leri satın aldı. S-400'lerin ilk parçaları bugün Ankara'ya teslim edildi. "Türkiye S-400 falan alamaz" diyen FETÖ'cüler, Türkiye'nin güçlü duruşuyla bir kez daha bozguna uğradı. FETÖ'nün köpeği Emre Uslu'nun Twitter'daki paylaşımı alay konusu oldu.
12.07.2019 12:44
- Son Güncelleme: 12.07.2019 12:51
Uzun süredir konuşulan ve ne zaman geleceği merak konusu olan S-400'lerin ilk partisi Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na geldi... S-400'lerin teslimatının gerçeklemeye başlaması ile Türkiye düşmanları da bozguna uğradı.
Twitter hesabından "Bir kenara not alın: RTE S-400 falan A-LA-MAZ. Sıkar biraz. NATO sistemine alternatif çıkarmaz. YEMEZ atın FAV'a bekleyin..." diyen Amerikan finosu Emre Uslu, teslimat sonrası alay konusu oldu.
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