S-400'lere ait 120'den fazla füze Türkiye'ye nasıl gelecek? İşte S-400'lerin teslimatı hakkında merak edilenler
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Hava Savunma Sistemi'ne ait birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri Ankara'ya ulaştı. Rus haber ajansının son dakika açıklamasında, "S-400 Füze savunma sistemi 3 parti halinde gelecek. Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." denildi. İşte S-400'lerin teslimatı hakkında merak edilenler...
12.07.2019 13:49
- Son Güncelleme: 12.07.2019 13:55
Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Bu kapsamda, ilk teslimat bugün itibariyle başladı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı üç parti şeklinde yapılacak.
Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.
ÜÇÜNCÜ PARTİ DENİZ YOLUYLA ULAŞTIRILACAK
Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.
80 TÜRK ASKERİ EĞİTİM GÖRECEK
Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi.