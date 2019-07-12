S-400'lere ait 120'den fazla füze Türkiye'ye nasıl gelecek? İşte S-400'lerin teslimatı hakkında merak edilenler

Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Bu kapsamda, ilk teslimat bugün itibariyle başladı.