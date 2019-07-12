S-400 mü yoksa Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?
Uzun süredir konuşulan S-400 Savunma Sistemi'nin teslimatı başladı. Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi olan Rus yapımı S-400 ve ABD yapımı Patriot karşı karşıya geldi. Peki S-400 mü daha güçlü yoksa Patriot mu? İşte karşılarındaki hedefleri tuzla buz eden iki füze savunma sistemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri...
12.07.2019 10:50
- Son Güncelleme: 12.07.2019 11:19
S400 FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
S-400 Triumf olarak adlandırılan S400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.
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