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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 11:15

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: S-400'lerin ilk parçaları 'ya geldi

Son dakika haberi... 'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimat süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 ve birinci grup malzemelerinin / ’ya intikali 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadelerini kullandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 ve tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin / 'ya intikali 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.

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