Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada" ifadelerini kullandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:



Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.





Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.

S-400 BATARYALARI NEREYE KURULACAK? S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?



