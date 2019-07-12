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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 12:27

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetlerarası ve ikili görüşmelerinin ardından 'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu; teslimat sürecine ilişkin "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.

Hükümetten S-400 teslimatına ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sistemi teslimatına ilişkin sürecin seyrinde devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetlerarası ve ikili görüşmelerinin ardından 'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin 'na intikaline ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"(S-400 anlaşması) Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler de devam ediyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek."

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