S-400'ler Ankara'ya böyle geldi! İşte o anlar...

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Ardından S-400 sevkiyatı ile ilgili ilk görüntülerde gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada sevkiyatla ilgili hiç bir sıkıntının olmadığını söylerken Rusya'dan da Ankara'ya sevkiyatı doğrulayan ilk açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.

İŞTE S-400 TESLİMATININ YAPILDIĞI O ANLAR

RUSYA DOĞRULADI

Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğruladı.

FSVTS yetkilileri, "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''Bitmiş bir anlaşma. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

'İLGİLİ MAKAMLARIN BELİRLEYECEĞİ ŞEKİLDE KULLANIMA BAŞLAYACAKTIR'

Savunma Sanayii Başkanlığı da konuyla ilgili olarak, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır." açıklamasını yaptı.