S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Mürted Hava Meydanı nerede? S-400 özellikleri ve menzili nedir?

S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Son günlerde gündemden düşmeyen S-400'ler hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. S-400 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan yapılan taahhütlerin yerine getirileceğine dair açıklamanın ardından S-400 özellikleri hakkında araştırmalar arttı. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.

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