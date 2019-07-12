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S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Mürted Hava Meydanı nerede? S-400 özellikleri ve menzili nedir?

S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Mürted Hava Meydanı nerede? S-400 özellikleri ve menzili nedir? Milli Savunma Bakanlığı: S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

12.07.2019 11:20 - Son Güncelleme: 12.07.2019 11:20
S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek?

S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Son günlerde gündemden düşmeyen S-400'ler hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. S-400 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan yapılan taahhütlerin yerine getirileceğine dair açıklamanın ardından S-400 özellikleri hakkında araştırmalar arttı. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.

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S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek?

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı F-35 girişimi sonuçsuz kalınca Rusya'dan satın alınan S-400'ler için artık son viraja girildi. S-400'ler çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada S-400'lerin acil bir durumda devreye gireceğini belirtti ve ''nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek.'' diye konuştu.

S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek?

S-400 füzeleri dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden bir tanesi olarak nitelendirilmekte. S-400; savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırılarını imha etmek için üretilmiştir.

S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek?

400 kilometre menzil kabiliyetine sahip S400'ler 600 kilometre uzaklıktaki bir hedefi algılayabilmekte ve 10 saniyeden kısa süre içerisinde tepki verebilmekte. Saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderebilen S-400, 10 saniyeden az bir sürede hedefe tepki verebilmektedir.

S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika haberleri

Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan yapılan taahhütlerin yerine getirileceğine dair açıklamanın ardından S-400 özellikleri hakkında araştırmalar arttı. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

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