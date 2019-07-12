S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Mürted Hava Meydanı nerede? S-400 özellikleri ve menzili nedir?
S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Mürted Hava Meydanı nerede? S-400 özellikleri ve menzili nedir? Milli Savunma Bakanlığı: S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."
S-400 geldi mi? S-400 özellikleri ve menzili nedir? S-400 son dakika nereye yerleştirilecek? Son günlerde gündemden düşmeyen S-400'ler hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. S-400 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan yapılan taahhütlerin yerine getirileceğine dair açıklamanın ardından S-400 özellikleri hakkında araştırmalar arttı. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı F-35 girişimi sonuçsuz kalınca Rusya'dan satın alınan S-400'ler için artık son viraja girildi. S-400'ler çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada S-400'lerin acil bir durumda devreye gireceğini belirtti ve ''nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek.'' diye konuştu.
Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan yapılan taahhütlerin yerine getirileceğine dair açıklamanın ardından S-400 özellikleri hakkında araştırmalar arttı. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.