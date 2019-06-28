TOKİ İstanbul evleri çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Silivri Alipaşa çekilişleri bugün saat 10.00'da başladı ve sona erdi. TOKİ Silivri kura sonuçları tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar sıralaması açıklandı mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri Alipaşa Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 685 konutun kurası bugün çekilecek. Bugünkü TOKİ Silivri Alipaşa kurasında kazananlar belli olacak. 21 ve 31 nitelikli daire seçeneklerinin yer aldığı projede kura coşku şimdiden başladı. TOKİ Silivri kura sonuçları açıklanmış olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak. TOKİ Silivri kura sonuçları henüz açıklanmadı.