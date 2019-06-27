TOKİ Tuzla kura çekilişleri ne zaman, saat kaçta? TOKİ Tuzla kura çekilişi nerede?

Başakşehir Kayabaşı kuralarının çekilmesiyle birlikte İstanbul Silivri ve Tuzla'daki konut kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tuzla'daki konutlar için başvuran binlerce vatandaş şimdi TOKİ Tuzla kura çekilişleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ Tuzla 500 konut kurasının çekilişleri 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak.
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