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  • 27.06.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:30

nereden ve nasıl öğrenilir? ?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi 2+1 ve 3+1 konutları için çekilişler yapıldı. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi heyecanla sonuçları araştırıyor. Peki, nereden ve nasıl öğrenilir? ? İşte TOKİ kura sonuçlarına ilişkin detaylar...

TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

TOKİ tarafından yapılan 50 bin konut projesinin İstanbul kuraları dün itibariyle çekilmeye başlandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 ve 3+1 daireleri için çekilişler yapıldı. Başvuru numarasıyla TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TOKİ BAŞAKŞEHİR 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ İSİM İSİM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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