TOKİ tarafından yapılan 50 bin konut projesinin İstanbul kuraları dün itibariyle çekilmeye başlandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 ve 3+1 daireleri için çekilişler yapıldı. Başvuru numarasıyla TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TOKİ BAŞAKŞEHİR 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ İSİM İSİM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

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