TOKİ Silivri kura sonuçları açıklanıyor! İşte 2019 TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi
TOKİ'nin İstanbul'un Silivri ilçesine inşa ettiği 685 konut için kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırıyor. İstanbul Silivri kura çekilişi sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ'nin 50 bin sosyal konut prıjesi kapsamında İstanbul'un Silivri ilçesi için gerçekleştirdiği kura sonuçları isim listesi...
28.06.2019 10:23
- Son Güncelleme: 28.06.2019 11:14
TOKİ'nin İstanbul Silivri ilçesi kura sonuçları açıklanıyor. İsim isim kura sonuçları listesine haberimizin içeriğinde yer alacak. Kura sonuçları Noter onayı sonrası en geç yarın resmi olarak yayınlanacak. TOKİ Silivri kura sonuçlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Sonuçlar açıklandıkça anbean haber güncellenecektir. İşte 2019 TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi...
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