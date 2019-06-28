Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

112 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'dan itibaren başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı. Diğer yandan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediliyor. Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekâtlarında toplam 52 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde toplam etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu.

Pençe Harekâtı ile komandolarımız örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor.



