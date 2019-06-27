TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ kura sorgulama...

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura için 26 Haziran tarihinde çekildi. Bugün ise TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları için ikinci çekiliş yapıldı. Binlerce kişinin başvurduğu TOKİ Başakşehir Kayabaşı konutları için 3+1 kura çekilişleri bugün belli oldu. İşte TOKİ Başakşehir 3+1 kura çekilişi isim isim listesi...

TOKİ KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞLERİ AÇIKLANDI

TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3+1 konutları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kura çekilişleri bugün saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde çekilmeye başlandı.

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