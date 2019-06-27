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  • 27.06.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 22:35

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ kura sorgulama...

TOKİ tarafından yapılan 50 bin konut projesinde İstanbul'da yapılan konutlar için kura çekilişleri başladı. İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl görüntülenir? İşte TOKİ kura sorgulama...

TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları açıklandı!

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura için 26 Haziran tarihinde çekildi. Bugün ise TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları için ikinci çekiliş yapıldı. Binlerce kişinin başvurduğu TOKİ Başakşehir Kayabaşı konutları için 3+1 kura çekilişleri bugün belli oldu. İşte TOKİ Başakşehir 3+1 kura çekilişi isim isim listesi...

TOKİ KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞLERİ AÇIKLANDI

TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3+1 konutları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kura çekilişleri bugün saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde çekilmeye başlandı.

TOKİ BAŞAKŞEHİR 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ İSİM İSİM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞAKŞEHİR 2+1 KURA ÇEKİLİŞ İSİM İSİM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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