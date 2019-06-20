Başkan Erdoğan: Sisi mi Yıldırım mı!

CHP zihniyeti, Mursi içeri atıldığı zaman "Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak" diyordu. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İşte mesele bu kadar önemli...
Kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Korku asla yakışmaz. Sandığa gitmeyenleri tutacaksınız götüreceksiniz. Bu yalancılara, dolandırıcılara İstanbul'u teslim edemeyiz.
GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
İsmail Küçükkaya ile CHP adayı, otel buluşması için "2-3 dakikalık" dedi. Ancak görüşmenin tam 46 dakika sürdüğü belirlendi. CHP skandala cevap veremedi.
SAAT 13:09 İMAMOĞLU 46 DAKİKA SÜREN GÖRÜŞMEYE BÖYLE GİRDİ
SAAT 13:55 GÖRÜŞMEDEN SONRA İSMAİL KÜÇÜKKAYA BÖYLE AYRILDI
AHMET KAYA ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarını Paris'ten Türkiye'ye getirebiliriz. Şafak türküsünü çok dinlerdim" dedi.
BU NE DENSİZLİK
İSTANBUL Sancaktepe'de toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:
İSTANBUL, zulmün estiği Konstantinopolis'ten kurtularak bize geldi. 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı.
MİLLİ iradeye sıkı sıkıya sarılacağız. Sandığa gitmeyenleri tutacaksınız, sandığa götüreceksiniz. Sandığı aşağılayanlara hak ettikleri dersi bir kez daha vereceğiz.
CHP adayına destek ya yurt dışından, ya Kandil'den ya da Kandil'in güdümündeki partinin eski genel başkanı Selo'dan geliyor.
ORTAK program öncesi Marmara Etap Oteli'nde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Soruları konuşuyorlar.
BÖYLE bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, ahlaksızlıktır? Programdan önce soruları CHP'nin adayına veriyorsun. Kalkarsın, her iki adayı da davet edersin, onlarla konuşursun.
VALİYE "İT" DİYEN MİLLETİN EVLADI OLAMAZ
BAŞKAN Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiye"yiz Buluşması'nda konuştu: Bu milletin valisine 'it' diyecek olan bu milletin evladı olamaz. 'Ben 'it' demedim, 'basitleşme' dedim...' diyor. Görsel ve yazılı medya, bu hakareti tespit etmiş. Sen bu milleti enayi mi zannediyorsun?
PAROLA: ÖKSÜRÜK
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Küçükkaya'nın yayın öncesi İmamoğlu ile Taksim'de bir otelde 46 dakikalık buluşmasına sert çıktı. "Buradaki ahlaki sorun, İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Binali Yıldırım ile görüşmemesi" açıklamasını yaptı. Ünal, bir gözlemini daha aktardı: CHP adayına bravo dedi. Bu tam bir skandaldır. Görüntülere bakıyorsunuz, İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya'nın dikkatini çekiyor. Aralarında yayın boyunca ilişkileri de var.
İSTANBULKARTA İNDİRİM MÜJDESİ
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından İstanbullulara müjdeyi verdi. Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti. Yıldırım, "Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz" dedi.
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