Başkan Erdoğan: Sisi mi Yıldırım mı!

CHP zihniyeti, Mursi içeri atıldığı zaman "Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak" diyordu. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İşte mesele bu kadar önemli...Kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Korku asla yakışmaz. Sandığa gitmeyenleri tutacaksınız götüreceksiniz. Bu yalancılara, dolandırıcılara İstanbul'u teslim edemeyiz.

SAAT 13:09 İMAMOĞLU 46 DAKİKA SÜREN GÖRÜŞMEYE BÖYLE GİRDİ







SAAT 13:55 GÖRÜŞMEDEN SONRA İSMAİL KÜÇÜKKAYA BÖYLE AYRILDI

İsmail Küçükkaya ile CHP adayı, otel buluşması için "2-3 dakikalık" dedi. Ancak görüşmenin tam 46 dakika sürdüğü belirlendi. CHP skandala cevap veremedi.

Başkan Erdoğan "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarını Paris'ten Türkiye'ye getirebiliriz. Şafak türküsünü çok dinlerdim" dedi.

Sancaktepe'de toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:zulmün estiği Konstantinopolis'ten kurtularak bize geldi. 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı.iradeye sıkı sıkıya sarılacağız. Sandığa gitmeyenleri tutacaksınız, sandığa götüreceksiniz. Sandığı aşağılayanlara hak ettikleri dersi bir kez daha vereceğiz.adayına destek ya yurt dışından, ya Kandil'den ya da Kandil'in güdümündeki partinin eski genel başkanı Selo'dan geliyor.program öncesi Marmara Etap Oteli'nde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Soruları konuşuyorlar.bir şey olabilir mi?Programdan önce soruları CHP'nin adayına veriyorsun. Kalkarsın, her iki adayı da davet edersin, onlarla konuşursun.

BAŞKAN Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiye"yiz Buluşması'nda konuştu: Bu milletin valisine 'it' diyecek olan bu milletin evladı olamaz. 'Ben 'it' demedim, 'basitleşme' dedim...' diyor. Görsel ve yazılı medya, bu hakareti tespit etmiş. Sen bu milleti enayi mi zannediyorsun?Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Küçükkaya'nın yayın öncesi İmamoğlu ile Taksim'de bir otelde 46 dakikalık buluşmasına sert çıktı. "ve Binali Yıldırım ile görüşmemesi" açıklamasını yaptı. Ünal, bir gözlemini daha aktardı: CHP adayına bravo dedi. Bu tam bir skandaldır.Aralarında yayın boyunca ilişkileri de var.

İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından İstanbullulara müjdeyi verdi. Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti. Yıldırım, "Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz" dedi.