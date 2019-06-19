Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.06.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 15:49

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan , Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçmişe gidelim. Burada bir değerlendirmeyi sizle yapmak istiyorum. Burada Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ellerini görmek isterim. Gençler bunu bilmez. Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı?

"ADAM SANKİ İSTANBUL'DA YAŞAMAMIŞ"
Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor. 25 senede ne yaptınız diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Daha onlar bu işte çok çok acemi. AK Parti kurulduğundan beri proje ile yatırımla milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. Yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri