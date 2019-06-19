Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçmişe gidelim. Burada bir değerlendirmeyi sizle yapmak istiyorum. Burada Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ellerini görmek isterim. Gençler bunu bilmez. Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı?

"ADAM SANKİ İSTANBUL'DA YAŞAMAMIŞ"

Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor. 25 senede ne yaptınız diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Daha onlar bu işte çok çok acemi. AK Parti kurulduğundan beri proje ile yatırımla milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. Yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.