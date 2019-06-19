İşte Küçükkaya - İmamoğlu görüşmesinin tüm detayları:



8 Haziran:

Mahir Ünal ile Engin Altay ortak canlı yayın ile alakalı toplantı yapıyorlar.

9 Haziran:

Mahir Ünal ile Engin Altay 9 Haziran'da sabah ve akşam olmak üzere 2 toplantı yapıyorlar.

İlk toplantı da canlı yayının sınırları hakkında konuşuyorlar. Akşamki toplantıda canlı yayının sınırları hakkındaki maddelerde mutabık kalıyorlar. Ayrıca kendi aralarında CHP'nin teklifi ile ismi ilk gündem edilen İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü konuşup adayları arayıp İsmail Küçükkaya isminde mutabık kalıyorlar sonra da İsmail Küçükkaya'yı arıyorlar ve İsmail Küçükkaya'ya kendileri ismini açıklayıncaya kadar moderatörlük konusunda kimseye bilgi vermemesini söylüyorlar.

10 Haziran:

13.30'da Lütfü Kırdar'da Mahir Ünal ile Engin Altay ortak açıklama yapıyor. Bir gün öncesinde mutabık kalınan sınırların metni paylaşılıyor ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü yine paylaşılıyor.

11 Haziran:

CHP İstanbul adayı NTV yayınında "Binali Yıldırım'ın soruları istediğini" iddia ediyor.

Bu iddia gündem olunca İsmail Küçükkaya Habetürk canlı yayınına bağlanıyor Fatih Altaylı'ya "Benden kimse soruları istemedi, isteyemez de ayrıca sorular da hazırlanmadı" açıklaması yaptı.

CHP İstanbul adayının bu yalanı ortaya atması ve İsmail Küçükkaya'nın bunu hemen yalanlamasının altında adaylarla görüşülme konusunun önüne geçilmesi olduğu düşünülebilir. Böylelikle gizli olarak CHP adayı ile görüşülecek ama Binali Yıldırım ile görüşülmeye de gerek kalmayacaktı.