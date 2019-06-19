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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:49

'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi! ...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'dan müjde üstüne müjde geliyor. Yıldırım, İstanbullulara yeni indirim müjdesini açıkladı. dan yaptığı paylaşımda, abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşürüleceğini belirtti.

Yıldırım'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hesabından İstanbullulara müjdeyi verdi.

Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.

Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz.

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