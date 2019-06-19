Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'nın gizli görüşmesine sert tepki: Bu ahlaksızlıktır!





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan. Burslarla, yurtlarla, fikri, akademik çalışmalarla evlatlarımızın eğitimine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor.

Bir siyasetçiye düşen görev iyi işlere engel olmak değil zararlı, faydalı olanı bertaraf etmektir. Bir belediye başkanın sorumluluğu kimseyi dışlamadan, faydalı kuruluşlara yardım etmektir.

Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı sütunları millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir.



Milletin bize verdiği imkanları yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak projelerde kullanmaya gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz.

Bugün burada şu güzel birlikteliğimizi, bu güzelliğe vesile olan Fikr-i Asım derneği gibi millet ve memleket sevdalısı derneklerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bugün burada Türk demokrasinin gücüne güç katmış milli irade neferleri var. Farklı siyasi görüşlerden, farklı kökenlerden, farklı meşreplerden kardeşlerimiz var.



BİZ KANDİL'DEN TALİMAT ALMIYORUZ

82 milyonluk büyük Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salon sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bizim muhabbetimizin, bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz birlikte Türkiye'yiz.



Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz.



Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu.



Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk.



Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.



BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZ

(CHP aday İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretleri) Bu milletin valisine 'it' diyen bu milletin evladı olamaz.



Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir.





BU AHLAKSIZLIKTIR!

Bu ahlaksızlıktır! Siyasi rekabeti ahlaksızlıklar üzerine istifleyenler er veya geç Pazar günü milletimin feraseti ile kaybedeceklerdir.



Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin kimseye faydası yoktur.



Muhammed Mursi'nin ölümü normal bir ölüm değildir. Muhammed Mursi'nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız.