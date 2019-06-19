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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 16:09

o tarihi açıkladı! yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre ÖYSM Başkanı Aygün, tercih kılavuzunu bu hafta, yerleştirme sonuçlarını 'Ağustos' ayında açıklanacağını söyledi.

ÖSYM'den yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş açıklama

ÖYSM Başkanı Aygün, tercih kılavuzunu bu hafta, yerleştirme sonuçlarını 'Ağustos' ayında açıklanacağını söyledi.

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