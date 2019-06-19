ÖYSM Başkanı Aygün, YKS tercih kılavuzunu bu hafta, yerleştirme sonuçlarını 'Ağustos' ayında açıklanacağını söyledi.Detaylar geliyor...
ÖSYM o tarihi açıkladı! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberine göre ÖYSM Başkanı Aygün, YKS tercih kılavuzunu bu hafta, yerleştirme sonuçlarını 'Ağustos' ayında açıklanacağını söyledi.
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