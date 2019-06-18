Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken kritik bir gelişme yaşandı.

GİZEMLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.

BİRBİRİNDEN FARKLI İKİ AÇIKLAMA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile yandaş yoldaşını İsmail Küçükkaya'yı ele verdi.

SKANDAL BÜYÜYOR! YALANLAMAYA BAŞLADILAR

Ekrem İmamoğlu "İsmail Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüm. Ben 2-3 dakika konuşmuşumdur." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun ardından ise açıklama yapan yandaş İsmail Küçükkaya, "Otele gittim. Chp Adayı ile sadece 2 yada 3 dakika görüştüm." dedi.

İmamoğlu ve yandaş Küçükkaya yaptıkları bu açıklamalar ile birbirlerini yalanlamaya başladılar.