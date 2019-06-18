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  • 18.06.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 22:58

Skandal büyüyor! Yandaş ve birbirini yalanlamaya başladı

İmamoğlu ve yandaş Küçükkaya arasındaki otel skandalı büyüyor... 'nin adayı ile 'nin İstanbul adayı arasında pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın öncesi İmamoğlu ile moderatör 'nın bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu'nun ardından yandaş Küçükkaya da tam aksi bir açıklamada bulundu. İki ismin yaptığı açıklamalar ise birbirlerini yalanladıklarını ortaya koydu.

Cumhur İttifakı adayı ve adayı arasındaki ortak yayının moderatörü 'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken kritik bir gelişme yaşandı.

GİZEMLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.

BİRBİRİNDEN FARKLI İKİ AÇIKLAMA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile yandaş yoldaşını İsmail Küçükkaya'yı ele verdi.

SKANDAL BÜYÜYOR! YALANLAMAYA BAŞLADILAR
Ekrem İmamoğlu "İsmail Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüm. Ben 2-3 dakika konuşmuşumdur." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun ardından ise açıklama yapan yandaş İsmail Küçükkaya, "Otele gittim. Chp Adayı ile sadece 2 yada 3 dakika görüştüm." dedi.

İmamoğlu ve yandaş Küçükkaya yaptıkları bu açıklamalar ile birbirlerini yalanlamaya başladılar.

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