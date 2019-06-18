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  • 18.06.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:53

Yandaş 'yı yoldaşı yaktı! "Bana ile de görüşeceğini söyledi"

'nin adayı ile 'nin İstanbul adayı arasında pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın öncesi İmamoğlu ile moderatör 'nın bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, yandaş Küçükkaya'nın kendisinden sonra Binali Yıldırım ile de görüşeceğini söylediğini kaydetti. Fakat Binali Yıldırım'a Küçükkaya tarafından görüşmeye ilişkin bir talep gitmedi. Yandaş Küçükkaya'yı yoldaşı İmamoğlu yaptığı açıklama ile ele verdi...

Yandaş İsmail Küçükkaya'yı yoldaşı İmamoğlu yaktı

Cumhur İttifakı adayı ve adayı arasındaki ortak yayının moderatörü 'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken kritik bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, gazeteci verdiği röportajda "Yüz yüze görüştünüz mü yayından önce?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

YANDAŞ KÜÇÜKKAYA'YI YOLDAŞI İMAMOĞLU YAKTI
"Tabii ki. Bana geldi, zaten, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim' dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk. Sorular konusunda da, "Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul'da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele" dedim. Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. "Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz" deyip, kendilerini uğurladım."

Ekrem İmamoğlu yaptığı bu açıklama ile yandaş yoldaşını İsmail Küçükkaya'yı ele yaktı.

"BANA GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"
Binali Yıldırım ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun söylediklerini yalanlayarak, Küçükkaya tarafından kendisine yüzyüze görüşme talebi gelmediğini söylemişti.

İşte Yıldırım'ın o açıklamaları;

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

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