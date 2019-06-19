Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'nın gizli buluşması hakkında sert sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış törenine katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda da bulunan Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın öncesi CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın gizlice otelde buluşması ile ilgili sert sözler söyledi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

Bunların her şeyleri gibi siyasetleri de sahte. Eğer konu hizmetse bizim adayımız Binali Yıldırım'ın üzerine biz kimseyi tanımayız. En iyi proje adamını İstanbul'a aday yaptık. Eğer konu vizyonsa iki adayı mukayese etmek Binali beye haksızlık etmek olur. Ortak program öncesi ve sonrası yaşanan hadiseleri takip ettiniz değil mi? Marmara Etap otelinde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir ahlaksızlıktır? Moderatörlük yapacaksın bir televizyon programına çıkacaksınız programdan önce soruları CHP'nin adayına veriyorsun. Kalkarsın her iki adayı da davet edersin onlarla konuşursun. Programdan önce moderatör ile CHP adayı 45 dakika baş başa görüşmüşler.

Sayıştay raporlarından belediye hizmetlerine o kadar çok yalan söylemiştir ki Binali Bey hangi birini düzelteceğini şaşırdı. Sayıştay açıklamasını yaptı mı? CHP adayı soruların Binali beye verildiğini de iddia etmişti. Bay Kemal'de yalan ne kadar çoksa bu da kendi genel başkanı ile yarışıyor.

Programdan önce moderatör ile CHP adayı bir otel odasında 45 dakika baş başa görüşmüşler. Aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı. Biz bu durum karşısında ne diyeceğiz. CHP adayının yaptım yapmadım, söyledim söylemedim türü o kadar çok tutarsızlığı varken çetelesini tutamaz olduk. Alenen yalan söylendiği bir durumla karşı karşıyayız.