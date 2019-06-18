Yeni askerlik sistemi ile ilgili Meclis mesaisi başlıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Ancak TBMM'nin haftalık izne girmesinin ardından gözler bu hafta ki oturuma çevrildi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, bedelli askerlik nasıl olacak, yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor.