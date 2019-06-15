2019 yeni bedelli askerlik sisteminde yoklama kaçağı ve bakayalara ceza affı mı var mı? Bakaya kalmak nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya durumdaki 460 bin kişiye bedelli müjdesinin ardından ceza affı da getiriliyor. Yasa teklifine verilecek bir önergeyle bakayaların geriye dönük cezaları silinecek. Teklife son anda eklenen bir maddeyle, yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanların da bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmalarına imkan getirildi.