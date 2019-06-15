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  • 15.06.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 11:55

2019 yeni sisteminde ve mı var mı? ?

Yeni askerlik sistemi içinde yer alan nasıl olacak sorusu milyonların gündemini işgal etmeye devam ediyor. Yüz binlerce kişiye bedelli müjdesinin ardından ceza affı da getiriliyor. Yasa teklifine verilecek bir önergeyle bakayaların geriye dönük cezaları silinecek. Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar, 'bakaya' olarak adlandırılıyor. 1111 sayılı 'nda yer alan bilgilere göre; asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelipte askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara 'bakaya' deniliyor. Peki 2019 yeni bedelli askerlik sisteminde ve mı var mı? ?

2019 yeni bedelli askerlik sisteminde yoklama kaçağı ve bakayalara ceza affı mı var mı? Bakaya kalmak nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya durumdaki 460 bin kişiye bedelli müjdesinin ardından ceza affı da getiriliyor. Yasa teklifine verilecek bir önergeyle bakayaların geriye dönük cezaları silinecek. Teklife son anda eklenen bir maddeyle, yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanların da bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmalarına imkan getirildi.

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