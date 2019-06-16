Askerlik ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ne kadar, kaç gün?
Yeni askerlik siseminde son gelişmeler neler? Kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni askerlik sisteminde son viraja girildi. Geçtiğimiz hafta Meclis'te yapılan yeni askerlik sistemi ile ilgili görüşmelerin ardından, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi. Askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. Peki, Askerlik ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ne kadar, kaç gün olacak?
Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Askeralma Kanun Teklifi, Ramazan Bayramı sonrası yeniden mesaiye başlayan Meclis'in gündemine geldi. Görüşmelerine başlanan yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi Meclis'te kabul edildi. Yeni askerlik sisteminde son gelişmeler merak ediliyor. Bu sistem ile kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlik ile ilgili de detaylar araştırılıyor. Peki, Askerlik ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ne kadar, kaç gün? İşte konu ile ilgili detaylar...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Geçtiğimiz hafta Meclis'te görüşülen yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi kabul edildi. Kanun teklifi ile ilgili görüşmeler 18 Haziran Salı günü saat 15.00'te TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Yeni askerlik sisteminde yer alan maddelerin oylanması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.
Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.
Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor.
İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.
Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.