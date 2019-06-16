Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Askeralma Kanun Teklifi, Ramazan Bayramı sonrası yeniden mesaiye başlayan Meclis'in gündemine geldi. Görüşmelerine başlanan yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi Meclis'te kabul edildi. Yeni askerlik sisteminde son gelişmeler merak ediliyor. Bu sistem ile kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlik ile ilgili de detaylar araştırılıyor. Peki, Askerlik ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ne kadar, kaç gün? İşte konu ile ilgili detaylar...