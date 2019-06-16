Silah altında bulunan, askerliğini yapmaya hazırlanan, asker kaçağı ya da bakaya konumunda bulunan yüz binlerce yükümlü ve aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemede son viraja girildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın parti gruplarını ziyaretinin ardından AK Parti, muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda 18 Haziran Salı günü itibarıyla Genel Kurul'daki görüşmelerine devam edilecek teklifte bazı rötuşlar yapmaya hazırlanıyor.



Cumhurbaşkanı'nın askerlik hizmet süresini "yarısına kadar azaltma" yetkisini düzenleyen maddeye bu sürenin her halükârda 6 ayın altına düşmeyeceği ifadesinin eklenmesi, Cumhurbaşkanı'nın askerlikten muafiyet yetkisini düzenleyen 45. maddede ise Cumhurbaşkanının bu yetkisini barış dönemlerinde kullanmamasına yönelik bir rötuşa gidilmesi bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre Meclis Genel Kurulu, askerlik süresini 6 aya düşürecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirecek AK Parti'nin Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta devam edecek.

KIŞLADA ERKEN TERHİS UMUDU

AK Parti yönetimi, bayram öncesi kışlalarda "erken terhis" için umutlu bir bekleyişe yol açan düzenlemenin, daha fazla vakit kaybetmeksizin süratle yasalaşmasını arzu ediyor.

Parti yönetimi bunu sağlamak amacıyla geçen hafta hem kendi grubuna hem de muhalefet partilerine yönelik yoğun bir mesai yaptı. İki kapalı grup toplantısında AK Parti milletvekillerine bilgilendirme yapıldı. Bu süreçte, "celp dönemi sayısının 4'ten 12'ye çıkacağı ve bundan böyle her ay düzenli asker alımı yapılacağının" açıklanması, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 106 bin askerin erken terhis imkanına kavuşacak olması nedeniyle güvenlik zafiyeti yaşanabileceği endişesini taşıyan milletvekillerini rahatlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, geçtiğimiz perşembe günü Meclis'te CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti.

AK PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTI

Partiler arasındaki mutabakat çerçevesinde, bakanlık yetkilileri, partilerin milli savunma komisyonu üyeleri ile grup başkanvekilleri arasında yarın bir görüşme daha gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti, bu görüşme öncesi muhalefetten gelen bazı taleplere ilişkin teklifte yapmayı planladığı değişiklikleri çalıştı. Parti kurmaylarının aktardığına göre, bu kapsamda Cumhurbaşkanı'nın, "askerlik hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırma veya yarısına kadar azaltma" yetkisini düzenleyen 5. maddeye, "bu sürenin her halükarda 6 ayın altına düşürülemeyeceğine" ilişkin ifade eklenmesi planlıyor.

'BARIŞTA' İFADESİ ÇIKARILACAK

Teklifin muhalefetçe en çok eleştirilen "Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini yapmadan, Cumhurbaşkanı'nca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur" hükmünü içeren 45. maddesinden ise, "barışta" ifadesinin çıkarılacağı belirtiliyor.

Henüz netleşmemekle birlikte AK Parti'nin bu maddeye söz konusu yetkinin, "Genelkurmay Başkanı'nın talebi ve Milli Savunma Bakanı'nın oluru" ile kullanılacağı yönünde ifadeler ekleyebileceği de kaydediliyor. Askerliğini yapmış bakaya ve kaçakların ödenmemiş idari para cezalarının affını öngören yeni bir maddenin de teklife eklenmesi bekleniyor.