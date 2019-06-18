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130 bin askere müjdesi

Gençlerin yakından takip ettiği le ilgili düzenleme yasalaşma yolunda. Askerlik süresini 6 aya düşürecek, isteyen gençlere belli bir tutar ödeme karşılığında 1 aylık temel eğitimin ardından bedelli imkanı sağlayacak düzenlemenin bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenlemeyle 130 bin genç olabilecek.

Terhis müjdesi

Gençlerin yakından takip ettiği le ilgili düzenleme yasalaşma yolunda. Askerlik süresini 6 aya düşürecek, isteyen gençlere belli bir tutar ödeme karşılığında 1 aylık temel eğitimin ardından bedelli imkanı sağlayacak düzenlemenin bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. Genel Kurulu'nun kabul etmesi halinde teklifin Cuma'ya kadar geçmesini bekliyoruz ama takdir Genel Kurul'daki kıymetli milletvekillerinin" diye konuştu. Yeni askerlik sistemine ilişkin yasa 'nda kabul edilmesinin ardından onay için Başkan 'a gönderilecek. Düzenlemeyle 130 bin genç erken terhis olabilecek.

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