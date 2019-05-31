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  • 31.05.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:42

? ? nasıl kılınır

? nasıl kılınır ? Bugün Kadir gecesi. Bu mübarek Kadir gecesinde ibadet etmek isteyenler hacet ya da tesbih namazı kılabilirler. Kadir gecesinde kılınacak olan hacet namazı 12 rekat , tesbih namazı 4 rekattır. İşte kadir gecesinde hacet namazı ve tesbih namazının kılınışı; Kadir gecesi namazı saat kaçta kılınır: Kadir gecesi namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. Bunun için özel bir saat yoktur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

Kadir gecesini, şüphesizdir ki bol bol namaz kılarak geçirmek gerekir. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı ve ya hacet namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Sizler için hacet ve tesbih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ne zaman yani saat kaçta kılmak gerektiğini ve her rekatta hangi duaların okunacağını, çekilecek tesbihleri detaylı bir şekilde anlattık. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiğini ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığını belirtti. "Sevgili Peygamberimiz'in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuşlar. Kadir Gecesi saat kaçta başlar? 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır?

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HaberlerGüncel HaberleriKadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi saat kaçta başlar? 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır
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