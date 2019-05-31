Kadir gecesini, şüphesizdir ki bol bol namaz kılarak geçirmek gerekir. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı ve ya hacet namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Sizler için hacet ve tesbih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ne zaman yani saat kaçta kılmak gerektiğini ve her rekatta hangi duaların okunacağını, çekilecek tesbihleri detaylı bir şekilde anlattık. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiğini ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığını belirtti. "Sevgili Peygamberimiz'in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuşlar. Kadir Gecesi saat kaçta başlar? 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır?