HSK son dakika görev yeri değişen Hakim ve Savcı isim tam listesi hsk.gov.tr adresinde. HSK: 3 bin 722 Hakim ve Savcı'nın görev yeri değişti. 5 Bölge Adliye mahkemesi ile 20 ilin başsavcısı değişti... Yine adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi. HSK Türkiye Cumhuriyeti'nde asli ve idari hakim ve savcılar mesleğini kabul etme, nakletme ve geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma gibi görevleri yerine getiren kurumdur.

HSK GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM - SAVCI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DÖRT YENİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ

HSK 1. Dairesi'nin kararnamesiyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

HSK ÜYELERİ İSİM İSİM TAM LİSTESİ

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (Başkan).

2- Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek (Tabii üye).

3- Mehmet Yılmaz: HSYK eski Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı'ydı

4- Halil Koç: HSYK eski üyesi ve 1. Daire Başkanı'ydı.

5- Hüseyin Şahin: Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ydi.

6- Mehmet Akif Ekinci: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ydi.

7- Cafer Ergen: Danıştay üyesiydi.

8- Alp Arslan: HSYK üyesiydi.

9- Hamit Kocabey: MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin avukatı. MHP MYK üyesiydi.

10- Songül Yazar: Avukat. AK Parti Beyoğlu Belediye Meclisi üyesiydi.

11- Yaşar Şimşek: Yargıtay Genel Sekreteri'ydi.

12- Ali Cengiz Köseoğlu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiydi.

13- Mehmet Ademoğlu: Yargıtay üyesiydi.

HSYK Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nde asli ve idari hakim ve savcılar mesleğini kabul etme, nakletme ve geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma gibi görevleri yerine getiren kurumdur. Başkanı Adalet Bakanıdır. HSYK'nın üye sayısı, 2010 referandumda 7'den 22'ye çıkmıştır.

Kurulun başkanı Adalet Bakanı olup, Müsteşar kurulun tabii üyesidir.

Kurulun diğer üyeleri ise şöyledir; ilk derece adli yargı hakim ve yargıların kendi aralarında seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı, hakim ve savcılarının kendi aralarında seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulununun kendi üyeleri arasında seçtikleri iki ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasında seçtikleri bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşuyor.

2461 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince şu şekildedir;

1. Yargıtay ve danıştay üyelerini seçmek.

2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin, bir hakim veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusunda karalara bağlamak.

3. Hakim ve savcıları; mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma, işlemlerini yapma, anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.