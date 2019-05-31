Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE

Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.

Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı. Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklandı.

HSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kararname sonrası açıklama yapan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "HSK 1.Dairesi Daha önce ilan etmiş olduğumuz takvim uyarınca Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder başarılar dilerim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SAMSUN BAŞSAVCISI DİYARBAKIR BAŞSAVCISI OLDU

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede 20 ilin de başsavcısı değişti. Buna göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.



Ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi.