Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki skandal kısım! Kurgu Kültür Merkezi Yayınları ile çıkan Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan ifadeler şoke etti. Pedofili içeren cümleler tepki çekti. İşte Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren skandal kısım! Merak edilen detaylar haberimizde... Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanların tepkisini çeken satırların yer aldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı. Peki Abdullah Şevki kimdir aslen nereli kaç yaşında Zümrüt Apartmanı son dakika skandalı nedir?