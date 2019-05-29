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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 12:28

, ne anlatıyor? Elif Şafak kimdir, nereli ?

isimli yazarın yazdığı "" kitabının içeriğindeki "pedofili" satırları tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ikinci skandal 'tan geldi. Elif Şafak'ın "Mahrem" adlı kitabındaki çocuk istismarına yönelik satırlar gözlerden kaçmadı! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren cümlelerin bir benzerini Elif Şafak'ın kaleme aldığı görüldü. Mahrem adlı kitabın 238, 239 ve 240. sayfalarında bu türden satırların yer aldığı gözlendi. Peki içeriği nedir, ne anlatıyor? Elif Şafak kimdir, nereli ? Tüm detaylar haberimizde

Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği nedir, ne anlatıyor? Elif Şafak kimdir, nereli kaç yaşında? Elif Şafak'ın Mahrem kitabında pedofili içeren satırlara yer verdiği ortaya çıktı! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabının toplumda infial yaratmasının ardından Elif Şafak'ın satırları da şoke etti! Elif Şafak'ın Mahrem adlı kitabında da bir takım pedofili içerikli yazılara yer verildiği görülüyor. Bu bağlamda sosyal medyada Elif Şafak'a yönelik de tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Elif Şafak 25 Ekim 1971, Strazburg'da doğdu. İlk romanının yayımladığı 1997'den beri eserler vermekte olan yazar, 2009'da yayımlanan Aşk adlı romanı ile Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip olmuştur. Ayrıca kitapları otuzdan fazla dile çevrilmiştir. Forbes dergisine göre Türkiye'nin en çok kazanan yazarıdır.

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