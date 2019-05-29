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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:08

kitabı yazarı diğer kitapları neler? ?

Türkiye'de büyük bir infial yarattı. Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı büyük tepki çekti. Zümrüt Apartmanı kitabında çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyor. Bu satırlar da büyük tepki yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi. Bu bağlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı. Peki Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı neler? ?

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki diğer kitapları neler? Zümrüt Apartmanı kitabı yayınevi hangisi? Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu. Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

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