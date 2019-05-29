Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki diğer kitapları neler? Zümrüt Apartmanı kitabı yayınevi hangisi? Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu. Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.