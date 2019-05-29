Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı Alaattin Topçu kimdir? Alaattin Topçu'dan pedofili içerikli kitap için skandal açıklama. Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alınırken kitabı basan Kurgu Yayınevi'nin sahibi Alaattin Topçu'dan herkesi çıldırtan açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Topçu, Maymunlar Kerhanesi isimli kitabın da yazarı. Topçu'nun tepki çeken açıklaması şöyle:

Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

YAZAR ABDULLAH ŞEVKİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı.

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

Sözkonusu kitaptaki ifadeler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

SKANDAL KİTABIN YAZARINDAN YÜZSÜZ SAVUNMA

Yazar Abdullah Şevki'nin kitabında yer alan bir öyküde, bir yaşın altında bir çocuğa yapılan cinsel istismar satırları Türkiye'nin gündemine oturdu. Yazar bu konuyla ilgili, "Kirli Gerçekçilik benim beğendiğim bir akım ve bu akım üzerine deneme yaptığım bir öyküdür" derken yayınevi de Şevki'yi savundu. Öte yandan o satırlar, hukukçuları da harekete geçirdi ve satışı devam eden kitabın toplatılması talep edildi. Konu ile ilgili görüşünü aldığımız yazar Öner Yağcı ise "Bir işkence sahnesinin açık açık yazılması nasıl rahatsız ediciyse bir çocuğa yapılan cinsel istismarın da kurgu dahi olsa açık açık yazılması, son derece çirkin..." dedi.



[Haber görseli]Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan "Zümrüt Apartmanı" kitabında, pedofili içeren, satırların yer aldığı ortaya çıktı.

O satırlarda bir yaşın altında bir çocuğa yapılan cinsel istismar anlatılıyor. Sosyal medyanın da gündemine oturan o satırlar, hukukçularıda harekete geçirdi ve satışı devam eden kitabın toplatılması talep edildi. Avukat Umur Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kitabın toplatılmasını istedi. Eskişehir Barosu da aynı yönde bir başvuru yaptı.

Can Yayınları Sahibi Can Öz, sosyal medya hesabından kitap ile şu sözleri paylaştı: "O kadar akıl almaz derecede konkunç ki kitap, şiddetle itiraz edemiyorum. Ama esas bunu yazan ve yayınlayanlar, şüphesizki tamamen sorumlular. Bir de utanmadan üst perdeden açıklama yapmışlar."

Konuyla ilgili gazetemizi arayan kitabın yazarı Abdullah Şevki, öyküde yer alan yazdığı satırları savundu ve şu açıklamayı yaptı: "Bu öyküyle ilgili koparılan fırtına, bilgiden ve sanattan yoksun. 'Kirli Gerçekçilik' benim beğendiğim bir akım ve bu akım üzerine deneme yaptığım bir öyküdür bu. Bu öyküleri hangi temele dayandırarak yazdığmıda anlatıyorum orada. Bir insanda tiksindirici duyguları nasıl ortaya çıkarabilirimin bir denemesi bu. Sinemada da bir çok örneği var bunun. Bizim insanımız bir şeyi okurken yanlış okuyor herhalde. Orada benim yapmak istediğim sonuna kadar tiksintiden okunamayacak şekle nasıl dönüştürebilirim üzerine denemeler. Bu bir kurgu. Böyle bir olayı görmedim, duymadım, benimle ve gerçekle bir ilgisi yok. Amaçlanmış bir şey olsa böyle aptalca yapabilir miyim? Orada ki sanatı görmemek içler acısı bir şey. Adam sapıkça bir şey yazmış demeleri çok çirkin iftira. Linç kültürü gelişti toplumda. O zaman sanat yapmak, yazı yazmak mümkün değil. Yazar ne kadar tiksindirici azmış diyeceklerine, böyle ahlaksızca konuyu nasıl ele almış işlemiş diye bakıyorlar. "

Kitabın yayıncısı Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Şevki'nin yanında yer aldıklarını belirtirken, yayınevi sahibi Alaattin Topçu ise kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Abdullah Şevki ve "Zümrüt Apartmanı" kitabını savundu. Kendisi de aynı zamanda şair ve yazar olan Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi, Alaattin Topçu'yu, Kurgu'yu kaldıramaz. O nedenle linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" paylaşımında bulundu. Topçu daha sonra paylaşımını sildi.

Bu tarz yazılar başka amaca doğru gider

Abdullah Şevki, 2005 yılında Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan bir öykü ile Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması'nda öykü ödülüne değer görülmüştü. O dönemin seçici kurulunda yer alan Cumhuriyet yazarı Öner Yağcı ile konuştuk. Şevki'nin amatör bir yazar olduğunu söyleyen Yağcı, "O dönemde daha Zümrüt Aparmanı kitabı yoktu. "Uzak Bir Ülkeye Sevişmeye Giden Kadın" adlı öykü ile katılmıştı yarışmaya... Bugün ise söz konusu olan, konuşulan öykü de yer alan satırlar son derece yanlış. Bir işkence sahnesinin açık açık yazılması nasıl rahatsız ediciyse bir çocuğa yapılan cinsel istismarında kurgu dahi olsa açık açık yazılması konu edilmesi bile son derece çirkin, amaç başka tarafa doğru kayar, özendirici olabilir, yazarın bu tarz konulara çok dikkat etmesi gerekir. İnce bir çizgi. Ben bu tarz yazıları ne olursa olsun doğru bulmuyorum" dedi.

Pedofili hastalığı kimlerde görülür? İşte sıkça sorduğunuz sorulardan bazıları...

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Bu hastalık hakkında en çok merak edilen konulardan biri de pedofili hastalığının nasıl ortaya çıktığıdır.

ABDULLAH ŞEVKİ KİMDİR?

Abdullah Şevki, 1953'te İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu görevlerinde, uzun süre yurtdışında bulundu. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. Sonraki yıllarda yaşamı boyunca en çok istediği amaca ulaşarak, okumak ve yazmak dışında hemen hiçbir şeyle ilgilenmedi. İngilizce ve Fransızca dillerinden çeviriler yaptı.

Abdullah Şevki, ilk şiirini 1980 yılında Oluşum dergisinde yayımladı. Sonraki yıllarda Agora, Oluşum, Tan, Yeryüzü Konukları, Sözcükler, Sesimiz, Türk Dili, Kum, Kül, Berfin-Bahar, Dünya-Kitap, Şiir Ülkesi, Damar, Yom Sanat, Düzyazı Defteri, Patika, Budala, Eski, İmlasız, Pencere, Şiiri Özlüyorum, Ünlem, Hece vb. gibi birçok yazın dergisinde şiir, şiir çevirileri, eleştiri, deneme, araştırma ve öyküler yayımladı.

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocuklar veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar. Sübyancının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir. Sübyancıların büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür.

KELİMENİN KÖKENİ

Arapça kökenli sübyan sözcüğü 'çocuklar' anlamına gelir. Türkçeye İngilizce paedophilia kelimesinden geçen "pedofili" sözcüğünün kökeni, Yunanca pais sözcüğünün kökü olan paid (çocuk,oğlan) sözcüğünün birleştirme hâli "paido-" ve -philia (düşkünlük, özellikle anormal sevgi) sözcükleridir.

Sübyancılar sıklıkla cinsel birleşmeden önce kurbana dokunmak ya da cinsel organlara bakmak yoluyla cinsel doyuma ulaşırlar. Kurbanın olay anındaki tepkileri, korku (özellikle şiddete maruz kalındıysa), şaşkınlık veya pasif haz olabilir. Bazı durumlarda kurban, cinsel ilişkiden çok, ebeveyninin uyarılarını dinlemediğini düşünerek suçluluk duyar ve sıkıntı çeker. Cinsel saldırıya uğrayan çocuklar sıklıkla sorunlu bir yetişkinlik dönemi yaşarlar. Çalışmalar, çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış erkeklerin yetişkinliklerinde cinsel suç işleme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış kadınlar ise daha çok uyuşturucu bağımlılığı veya seks işçiliği gibi kendini yıkıma götüren davranışlara eğilimli olur.

PEDOFİLİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Pedofili olguları şu şekilde sınıflandırılmaktadır: pedofilik bireyleri tercih ettiği yaş grubuna göre ergenlik (puberte) öncesi yaş grubu çocukları tercih edenler (pedofiller (pedophiles) ve ergenlik sonrası yaş grubu çocukları tercih edenler (hebefiller (hebephiles)) olarak ikiye ayırmaktadır. Sadece çocuklara cinsel ilgisi olan olgular seçici pedofili (exclusive pedophile); hem çocuklara hem erişkinlere cinsel ilgisi olan olgular seçici olmayan pedofili (nonexclusive pedophile) olarak iki grupta incelenmektedir. Fiziksel olarak sadece olgunlaşmış çocukları tercih edenler (telofili-teleiophile) ve sadece bebekleri seçenler (infantophilia;infantfili) gibi alt gruplara ayrılmıştır.

ANNE BABALAR ÇOCUKLARINI NASIL KORUMALI

Çocuk ve Aile Psikolojisi uzmanı Pedagog Sevil Yavuz konuya ilişkin yazısında, alınabilecek önlemleri şöyle sıralar;



- Çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğini takip edin. Çevrenize yeni taşınan bir komşu varsa ve çocuğunuzla çok ilgiliyse, o komşu hakkında biraz bilgi toplayın.

- Çocuğunuzun internete ulaşımını kontrol edin. Ev dışında internete ulaşımı var mı kontrol edin ve bilgi edinin.

- Çocuğunuzun arkadaşlarıyla iletişim içinde olun ve son zamanlarda garip davranışları var mı arkadaşlarından öğrenin.

- Çocuğunuzun yakınındaki kişilere karşı dikkatli olun.

- Çocuğunuzla iletişim içinde olun.Çocuğunuzla iletişiminiz bozuksa profesyonel destekle iletişiminizi geliştirin.

- Çocuklarınızın davranışlarını gözlemleyin. Bir şeyden şüphe ederseniz doğru şekilde konuşmaya çalışın.

PEDOFİLİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toronto'da bulunan Ruh sağlığı merkezinden Dr. James Cantor, Pedofili belirtilerini şöyle sıralara;

Dr. Cantor ayrıca pedofillerin beyinlerinin normal insanlara göre farklı çalıştığını belirtti ve ''Bu insanlar çocuklara karşı koruyucu ve besleyici içgüdülerle değil de, cinsel içgüdüleri tarafından yönlendiriliyor gibi'' dedi.

Cantor, ayrıca pedofilinin sol elini ya da iki elini birden kullanan insanlarda daha fazla görüldüğünü ve pedofillerin büyük ölçüde diğer suçlardan hüküm giyenlere kıyasla daha kısa boylu olduğunu ekledi.

Cantor, ''Kısa boylu ya da solak insanlarda illa pedofili görülecek diye bir şey yok. Pedofiliyi destekleyen bu bulgular hamileliğin ilk 3 ayında belirlenebiliyor. Pedofiliye yol açan olası nedenler ise annenin hamilelik boyunca stresli ve yetersiz beslenmiş olması.'' şeklinde yorumluyor.

Cantor, ''İlk etapta bu rahatsızlığı gelişmeye başladığı ilk yerde önlemeye çalışıyoruz. Ne zaman bu belirtiler çıkıyor ve sonrasında neler oluyor buna odaklanmış durumdayız'' diye ekliyor.

Doktor Cantor'un bu tezi şimdiye kadar pedofilinin neden ortaya çıktığı konusunda ortaya atılan teorilerden oldukça farklı.