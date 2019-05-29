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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:07

kitabı konusu ne anlatıyor - ?

2013 yılında yazdığı kitabı ile gündem olan yazar , aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Peki ne anlatıyor - ?

Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri - Zümrüt Apartmanı kitabı kaç yılında basıldı? Türkiye'nin gündemine oturan skandal kitap Zümrüt Apartmanı olay oldu. Pedofili içeren kitap hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. 2013 yılında yazılan ve birçok kez ödül alan kitabın içinde yazan iğrenç ifadeler kan dondurdu. Peki kimdir bu yazar Abdullah Şevki aslen nereli, kitapları hangisi? Yazar Abdullah Şevki'nin kitabında yer alan bir öyküde, bir yaşın altında bir çocuğa yapılan cinsel istismar satırları Türkiye'nin gündemine oturdu. Yazar bu konuyla ilgili, "Kirli Gerçekçilik benim beğendiğim bir akım ve bu akım üzerine deneme yaptığım bir öyküdür" derken yayınevi de Şevki'yi savundu. Öte yandan o satırlar, hukukçuları da harekete geçirdi ve satışı devam eden kitabın toplatılması talep edildi. Konu ile ilgili görüşünü aldığımız yazar Öner Yağcı ise "Bir işkence sahnesinin açık açık yazılması nasıl rahatsız ediciyse bir çocuğa yapılan cinsel istismarın da kurgu dahi olsa açık açık yazılması, son derece çirkin..." dedi.

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