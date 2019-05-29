Zümrüt Apartmanı Türkiye'de büyük bir infial yarattı. Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki büyük tepki çekti. Zümrüt Apartmanı kitabında çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyor. Bu satırlar sosyal medyada büyük tepki yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi. Bu bağlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı. Peki Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki diğer kitapları neler? Zümrüt Apartmanı kitabı yayınevi hangisi?