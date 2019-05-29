Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Çevki'ye sosyal medyadan tepkiler çiğ gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı. Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor? Çok çirkin, iğrenç ve mide bulandırıcı ağır pedofil ifadelerim geçtiği kitabın o kısmını sorumlu yayıncılık gereği sizlerle paylaşamıyoruz. Fakat infial yaratan kitabın yazarı Abdullah Şevki tepkiler üzerine gözaltına alındı. Peki kimdir bu 2013 yılında yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi?