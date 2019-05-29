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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:15

kimdir aslen nereli ? kitabı skandalı nedir?

'nin kitabındaki skandal kısım! Kurgu Kültür Merkezi Yayınları ile çıkan kitabında yer alan ifadeler şoke etti. Pedofili içeren cümleler tepki çekti. İşte Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren skandal kısım! Merak edilen detaylar haberimizde... Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanların tepkisini çeken satırların yer aldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı. Peki aslen nereli Zümrüt Apartmanı skandalı nedir?

Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Çevki'ye sosyal medyadan tepkiler çiğ gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı. Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor? Çok çirkin, iğrenç ve mide bulandırıcı ağır pedofil ifadelerim geçtiği kitabın o kısmını sorumlu yayıncılık gereği sizlerle paylaşamıyoruz. Fakat infial yaratan kitabın yazarı Abdullah Şevki tepkiler üzerine gözaltına alındı. Peki kimdir bu 2013 yılında yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi?

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