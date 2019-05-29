Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor? Pedofili ne demek? Pedofili hastalığı kimlerde görülür? Türkiye'nin gündemine oturan skandal kitap Zümrüt Apartmanı olay oldu. Pedofili içeren kitap hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. 2013 yılında yazılan ve birçok kez ödül alan kitabın içinde yazan iğrenç ifadeler kan dondurdu. Peki kimdir bu yazar Abdullah Şevki aslen nereli, kitapları hangisi? Abdullah Şevki, 1953'te İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu görevlerinde, uzun süre yurtdışında bulundu. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. Sonraki yıllarda yaşamı boyunca en çok istediği amaca ulaşarak, okumak ve yazmak dışında hemen hiçbir şeyle ilgilenmedi. İngilizce ve Fransızca dillerinden çeviriler yaptı.