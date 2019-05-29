2013 yılında yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Peki Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri - Zümrüt Apartmanı kitabı kaç yılında basıldı?

Yazar bu konuyla ilgili, "Kirli Gerçekçilik benim beğendiğim bir akım ve bu akım üzerine deneme yaptığım bir öyküdür" derken yayınevi de Şevki'yi savundu. Öte yandan o satırlar, hukukçuları da harekete geçirdi ve satışı devam eden kitabın toplatılması talep edildi. Konu ile ilgili görüşünü aldığımız yazar Öner Yağcı ise "Bir işkence sahnesinin açık açık yazılması nasıl rahatsız ediciyse bir çocuğa yapılan cinsel istismarın da kurgu dahi olsa açık açık yazılması, son derece çirkin..." dedi.