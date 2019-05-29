Ecrin bebeğin katili son dakika üvey amcası mı?

Müge Anlı canlı yayın izle: Vezirköprü'de 15.30 sıralarında, Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı.

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"KIYAFETLERİ AİLE TEYİT ETTİ"

Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "Saat 15.30 civarında, çocuğun kaybolduğu evin 6 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı" diye konuştu.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı´nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

ÖZKAN KURNAZ'DAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI!

Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip , "Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allah'ın takdiri. Şüpheler benim üzerimde. Benim vicdanım rahat." dedi. İlk başta Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise "kurt kaçırdı" iddiasında bulundu.

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26 kişilik ekiple bölgede geniş çaplı arama yapılıyor.

Savcılık gözetimindeki arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılırken, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" ile dere yatağında çalışma yürütülüyor.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.