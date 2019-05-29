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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:30

nasıl öldürüldü, kim öldürdü?

30 Mayıs haberleri! 'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması konusu haftalardır 'da en çok konuşulan konu durumunda. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı ormancılar buldu. Ecrin'in önce ayakkabılarını fark eden ormancılar araziyi inceleyince ceset parçalarını buldu.

AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.

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