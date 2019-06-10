Son dakika haberi: Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili flaş gelişme!

Gözler 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde. Sandık başına gitmeye iki haftadan az bir zaman kaldı.

Ama bu süreçte en çok merak edilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın. Hangi kanalda yayınlanacak? Programın moderatörlüğünü kim yapacak? İşte bu soruların cevabı AK Parti ile CHP arasında yapılan görüşmeler sonucu netleşecek.

Görüşmeleri, AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay yürütüyor.

Mahir Ünal ve Engin Altay, ortak yayının zamanı ve hangi kanalda yapılacağı ile ilgili ayrıntıları ele alıyor.

Ortak yayının moderatörünün kim olacağı da merak konusu?

Henüz isim konusunda bir netlik yok.

Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması, yayının tarihi, yeri ve moderatörünün netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün saat 13.30'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuaye alanında basın açıklaması yapacak.