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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:38

Son dakika haberi: Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili flaş gelişme!

Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili , - ortak yayınıyla ilgili saat 13.30'da basının karşısına çıkacak.

Yıldırım-imamoğlu ortak yayınıyla ilgili flaş gelişme!

Gözler 23 Haziran'daki seçimlerinde. Sandık başına gitmeye iki haftadan az bir zaman kaldı.

Ama bu süreçte en çok merak edilen ile 'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın. Hangi kanalda yayınlanacak? Programın moderatörlüğünü kim yapacak? İşte bu soruların cevabı ile arasında yapılan görüşmeler sonucu netleşecek.

Görüşmeleri, AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı ile CHP'den Grup Başkanvekili yürütüyor.

Mahir Ünal ve Engin Altay, ortak yayının zamanı ve hangi kanalda yapılacağı ile ilgili ayrıntıları ele alıyor.

Ortak yayının moderatörünün kim olacağı da merak konusu?

Henüz isim konusunda bir netlik yok.

Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması, yayının tarihi, yeri ve moderatörünün netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün saat 13.30'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuaye alanında basın açıklaması yapacak.

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