26 Mayıs Yargı reformu nedir son dakika genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Af teklifi Meclis'e geldi mi? Adalet bakanlığı mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne son şeklini veriyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen strateji belgesi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da önem arz ediyor. Söz konusu belgenin cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor. Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.