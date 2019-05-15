TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Meclisin açılmasıyla birlikte vatandaşlar "Af yasası Meclis'e gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Yakın zamanda toplanacak olan Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.