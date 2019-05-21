TBMM'nin yeniden çalışmaya başlaması ile beraber 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre 23 Haziran günü gerçekleştirilecek seçimlere kadar Meclisin fiilen çalışmayacak.