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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:11

, , ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek mi?

Mahkumlara af, EYT, ek gösterge, , ve düzenlemelerini ilgilendiren önemli açıklama geldi. 'yi 31 Mart lerinden sonra yoğun bir gündem bekliyordu.

TBMM'nin yeniden çalışmaya başlaması ile beraber 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre 23 Haziran günü gerçekleştirilecek seçimlere kadar Meclisin fiilen çalışmayacak.

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

MEMURLARA SİCİL AFFI FETÖCÜLER HARİÇ...

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cevapla 21.05.2019 15:46
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